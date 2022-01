Kaidu Khan: chi era il condottiero che ha ispirato Kaido e Yamato di ONE PIECE

Tutti conosciamo Gengis Khan, il noto condottiero mongolo le cui gesta sono descritte in ogni libro di storia. In pochi sanno però che questa leggenda aveva un pronipote di nome Kaidu Khan. Come fa intuire il nome, potrebbe essere stato lui a ispirare Kaido di ONE PIECE e non solo. Ecco chi erano Kaidu Khan e sua figlia Khutulun.

Nell'immaginario comune, Gengis Khan aveva capelli neri oltre a dei baffi sottili ma lunghi, aspetto che divenne una prassi tra molti guerrieri. L'imperatore di ONE PIECE però è ispirato al pronipote di Gengis Khan, il condottiero Kaidu Khan, con cui condivide anche parte del nome. Vissuto all'epoca di Marco Polo, il quale visitò anche il suo regno, Kaidu Khan faceva parte della dinastia Yuan e fu amministratore della Cina occidentale nel XIII secolo.

Vissuto tra il 1230 e il 1301, si ribellò al cugino Kublai Khan, fondatore della dinastia Yuan, e fu nominato anche Khan di alcuni clan mongoli, con i quali intraprese guerre di durata decennale. Così come accadeva spesso tra i sovrano mongoli, Kaidu Khan ebbe una prole numerosa, ben quattordici figli. Ma la prediletta era Khutulun, una donna vissuta tra il 1260 e il 1306 e cresciuta seguendo le arti di un uomo, quindi nel combattimento e nella caccia. Forte, capace e intelligente, fu una delle condottiere del padre e incontrò anche Marco Polo, che la descrisse come una guerriera indomabile. Khutulun era forte ma anche bella, tanto da avere centinaia di pretendenti, ma furono tutti sconfitti a duello da lei stessa, portandola così a non sposarsi.

Inutile dire che entrambi i personaggi hanno fortissime somiglianze con Kaido e Yamato. Padre e figlia di ONE PIECE avrebbero quindi questa ispirazione mongola. Chissà se il destino di Kaido alla fine di Wano sarà simile a quella di Kaidu. Sapevate inoltre che Kaido e Joy Boy potrebbero essere collegati secondo una teoria?