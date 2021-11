Kaiju #8 avanza ancora: copertina del quinto volume e nuovo record raggiunto

Shonen Jump+ si sta confermando sempre più come una fucina di successi. Da 3 anni a questa parte, la rivista digitale di casa Shueisha sta conquistando sempre più mercato, sfruttando in parte il consolidato parco di autori cresciuti negli ultimi anni tra Shonen Jump e le altre riviste del gruppo editoriale. Tra questi, Kaiju #8 è sempre più forte.

Sin dal suo primo capitolo, Kaiju #8 aveva ottenuto numeri record di visite, secondi soltanto ad altri titoli esplosivi come Spy x Family. Le vendite dei tankobon in Giappone hanno poi confermato questo trend, rendendo in fretta il manga di Naoya Matsumoto una delle serie più vendute. Lo shonen è cresciuto nel tempo, con Kaiju che ha festeggiato 4 milioni di copie con 4 volumi qualche mese fa.

Ora quei numeri sono cresciuti ulteriormente: in Giappone è stata rivelata la copertina del quinto volume della serie, ma anche che Kaiju #8 è arrivato a quota 5,5 milioni di copie stampate, ovvero 1,1 milione di copie in media per tankobon. Considerata la giovinezza della serie, che non ha neanche un anime, sono numeri estremamente alti, praticamente da record.

In basso è disponibile la foto con la copertina del quinto volume, con protagonista uno degli ultimi personaggi presentati, mentre a breve anche i fan italiani potranno goderselo dato l'annuncio di Star Comics.