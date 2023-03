Kaiju No.8, l'adattamento anime torna a mostrarsi con una nuova character visual

L'adattamento anime di Kaiju No. 8 è stato ufficialmente annunciato nell'estate del 2022 ed è una delle produzioni più attese dalla community. L'opera di Naoya Matsumoto è infatti una tra quelle che negli ultimi anni hanno fatto maggiormente parlare di sé, sia per vendite che per clamore.

In via di sviluppo presso lo studio Production I.G., la serie anime di Kaiju No. 8 debutterà nel 2024. Sebbene manchi ancora molto all'uscita, lo Studio Khara che si sta occupando della creazione dei design ha condiviso una nuova visual promozionale che presenta al pubblico il protagonista della serie.

Il character visual che trovate in calce all'articolo anticipa il design che mostreranno Kafka Hibino e il Kaiju Numero 8 nell'anime. La trasformazione di Kafka Hibino, un semplice uomo di mezz'età con la barbetta incolta, è ricoperta di muscoli e scaglie color carbone, con scie di energia che scorrono tra le pieghe della pelle. La testa del mostro sui cui ruoteranno le vicende ha la forma di un teschio con due corna corte e spesse e zanne affilate al posto dei denti.

La storia di Kaiju No. 8 è ambientato in un Giappone distopico minacciato dalla venuta dei Kaiju, misteriosi esseri giganteschi che causano la morte di milioni di esseri umani. Per proteggere l'umanità nasce la forza militare nota come Forza di Difesa, di cui il 32enne Kafka Hibino aspira a far parte.