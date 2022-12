Kaiju No. 8: l'anime di Production I.G. si mostra nel primo teaser, arriverà nel 2024

Pubblicato su Shonen Jump+ a partire dal luglio del 2020, il manga di Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8, si è rivelato un vero e proprio fenomeno editoriale. Raggiunta la cifra record di 10 milioni di copie in poco più di due anni, la serie si prepara a ricevere l’atteso adattamento animato, ma sembra che i fan dovranno aspettare ancora molto tempo.

Infatti, come era stato anticipato dai vari leak apparsi in rete nei giorni scorsi, oggi 15 dicembre 2022 sono state rivelate ulteriori informazioni sull’anime, tra cui il distante periodo d’uscita. Nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @MangaMoguraRE, si nota la prima key visual ufficiale e la conferma che a realizzare le animazioni sarà lo studio Production I.G.

A sorprendere, e rendere sicuramente più interessante la produzione, è la collaborazione con Studio Khara, che molti di voi ricorderanno per il contributo fondamentale alla tetralogia Rebuild of Evangelion, il quale si occuperà del desing dei Kaiju. Oltre alla visual, è stato anche pubblicato un primo teaser, che mostra una città distrutta dai mostri, e il protagonista pronto a pulire tutto quel disastro, prima di rivelare la sua forma da Kaiju, rappresentata nella posa presenta sulla cover del primo volume del manga.

Sia la visual che il trailer confermano il periodo d’uscita: l’anime di Kaiju No. 8 uscirà nel 2024. Fateci sapere cosa ne pensate di questo primo assaggio dell’adattamento animato nei commenti. Per finire ricordiamo che il manga di Kaiju No. 8 sarà in pausa fino a gennaio 2023.