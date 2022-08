Kaiju No. 8: l'anime verrà annunciato a giorni secondo un leak

Kaiju No. 8 è una delle serie manga di nuova generazione che maggiormente hanno convinto pubblico e critica. Il successo dell’opera di Naoya Matsumoto non può certo restare su carta e un adattamento anime è molto più che probabile. Forse, l’annuncio ufficiale arriverà proprio in questi giorni.

Come per tutti i manga più seguiti, anche Kaiju No. 8 avrà una sua trasposizione su schermo. Negli ultimi tempi i rumor sull’anime di Kaiju No. 8 si fanno sempre più insistenti e l’annuncio ufficiale pare essere vicinissimo.

Sul profilo Twitter dell’opera, è stata pubblicata un’immagine che lascia spazio a pochi dubbi. Il 5 agosto 2022, ci sarà un grosso annuncio riguardante Kaiju No. 8. Quasi certamente, tale annuncio riguarderà la produzione dell’adattamento.

Stando agli insider della rete, l’annuncio che verrà fatto sul Twitter della serie è molto probabilmente collegato all’anime. Il 5 agosto, alle ore 00:00 giapponesi, scopriremo la verità su quello che potrebbe essere l’anime più esplosivo del 2023.

Kaiju No. 8 ha conquistato l’Italia con Star Comics, e presto lo farà nuovamente con il quasi sicuro debutto della trasposizione animata. Per i pochi che ancora non conoscono l’opera, Kaiju No. 8 racconta la storia di un adulto che vive insoddisfatto del suo lavoro e che un giorno viene coinvolto in un particolare incidente. Diventando un temuto Kaiju, riesce a coronare il sogno della sua vita.