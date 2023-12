Kaiju No. 8 arriva nel 2024: i mostri invadono Tokyo nel nuovo trailer

Il Jump Festa 2024 continua a regalare grandi sorprese con trailer spettacolari come quello del fenomeno di Shonen Jump, Dandadan. Non poteva quindi mancare all'appuntamento anche l'acclamatissimo Kaiju No. 8.

L'anime di Kaiju No. 8 è tra i più attesi dell'anno prossimo e i fan non vedevano l'ora di avere nuove informazioni in merito. Grazie al Jump Festa 2024, la curiosità degli appassionati è stata, almeno in parte, soddisfatta.

La release del nuovo anime targato Production I.G. è prevista per Aprile 2024, ma ciò che colpisce maggiormente è dove si potrà seguire la trasmissione di questo nuovo anime.

Kaiju No. 8 sarà disponibile infatti non solo su Crunchyroll, ma anche su X, sull'account ufficiale della serie!

È la prima volta che un anime viene trasmesso gratuitamente sulla piattaforma social, ma non ci sono informazioni riguardo alle lingue scelte per i sottotitoli e neanche l'inglese è stato, per il momento, confermato.

Comunque, durante l'evento, è stato mostrato un nuovo trailer, accolto con enorme entusiasmo dal pubblico che ha già potuto saggiare, in piccola parte, la bontà del prodotto lato animazioni ed atmosfera.

Il panel su Kaiju No.8 ha poi rivelato i volti di altri personaggi dell'anime con i seiyu ai quali sono stati affidati. Stiamo parlando di Kikoro Shinomiya e Soshiro Hoshina che verranno interpretati rispettivamente da Fairouz Ai e Kengo Kawanishi.

Come accennato in precedenza, Production I.G. si occuperà delle animazioni della serie, con Shigeyuki Miya e Tomomi Kamiya alla regia e Ichiro Okouchi responsabile della composizione della serie e della sceneggiatura.

Ci saranno inoltre ben due character designer: Tetsuya Nishio per il design degli umani, mentre Mahiro Maeda realizzerà l'aspetto dei Kaiju. Alle musiche e alla direzione del suono troveremo Yut Bandoh e Fumiyuki Goh.

Infine, è stato rivelato che il primo manga spin-off ufficiale, "Kaiju 8 Side B", inizierà la serializzazione su Jump+ dal 5 gennaio 2024.

Che ne pensate delle novità su Kaiju No.8? In attesa dei vostri commenti, se siete fan del manga di Naoya Matsumoto, ecco i 10 migliori manga sui Kaiju.