Kaiju no. 8: arriva la conferma, il manga di Matsumoto diventa un anime

Pubblicato a partire da luglio 202 sulla rivista digitale di Shueisha, Shonen Jump+, Kaiju no. 8 ha saputo conquistare in fretta moltissimi lettori, scalando le classifiche dei manga più seguiti. Dopo diversi rumor e leak riguardanti l'annuncio di un adattamento animato, iniziano finalmente ad arrivare le prime conferme ufficiali.

Già dalla pubblicazione di un post piuttosto curioso sulla pagina Twitter ufficiale della serie, molti fan hanno ipotizzato che il 5 agosto 2022, data specificata proprio nel tweet, sarebbe sicuramente arrivata la conferma della produzione dell'anime. Considerata la popolarità raggiunta dalla storia di Hibino Kafka, diventata la serie più veloce a raggiungere un milione di copie vendute, tra le opere pubblicate su Shonen Jump+, era inevitabile che ricevesse una trasposizione.

Attualmente la conferma è stata riportata dall'utente @MangaMoguraRE, dimostratosi affidabile molte volte in passato, il quale ha anche specificato che presto arriveranno ulteriori dettagli. Ad occuparsi della versione inglese, e della relativa distribuzione, sarà la casa editrice statunitense Viz Media, che già si occupa della pubblicazione del manga. Mentre in Francia, paese dove l'opera di Naoyta Matsumoto è particolarmente apprezzata, l'anime sarà distribuito da Kazé.

Nei commenti l'utente ha anche riportato che il manga di Kaiju no. 8 sarà in pausa, e riprenderà con un nuovo capitolo il 2 settembre 2022.