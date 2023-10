Kaiju No. 8, arriva la nuova locandina: Kikoru domina la scena

L'uscita dell'adattamento anime dello shonen Kaiju No. 8 è una delle più attese dei fan. L'avvincente storia dei mostri che invadono il Giappone è destinata a cambiare il racconto delle opere sui Kaiju. In vista del nuovo debutto, lo staff dell'anime ha voluto regalare una nuova locandina speciale ai fan.

Il debutto ufficiale di Kaiju No. 8 è previsto per il prossimo anno. In vista di ciò, la pagina X/Twitter ufficiale della serie sta regalando ogni mese un poster promozionale agli utenti che li seguono. L'ultima locandina in uscita mostra uno di quelli che saranno i personaggi principali dell'opera.

Kikoru Shinomiya, al centro del nuovo poster promozionale, è uno dei membri più potenti della Japan Defense Force. In questa scena è possibile vederla rilassarsi sotto un bellissimo cielo celeste mentre è intenta a leggere un libro. La ragazza sarà avrà un ruolo chiave nella storia dell'anime.

Kaiju No. 8 aveva pubblicato una precedente locandina che presentava il protagonista Kafka Hibino svolgere il suo umile lavoro. All'inizio della storia, Kafka è solo un giovane che lavora nella squadra delle pulizie, mentre sogna di poter combattere i temibili mostri giapponesi.

In quest'opera, il Giappone è invaso dai temibili Kaiju dotati di una potenza spaventosa. Il sogno di Kafka Hibino è sempre stato quello di arruolarsi come Japan Defence Force e, mentre la sua amica d'infanzia Mina Ashiro è riuscita nel loro intento, lui è arrivato alla soglia dei trentadue anni senza riuscire ad unirsi alla squadra speciale.

L'unico lavoro che Kafka è riuscito a trovare è quello nella Monster Sweeper, Inc. in cui si occupa di ripulire le strade dai potenti Kaiju una volta abbattuti. Uno scherzo del destino, tuttavia, lo trasforma in un Kaiju, chiamato Numero 8.