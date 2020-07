Kaiju No.8 arriva ufficialmente su MangaPlus, ma si chiamerà Monster #8

È stato al centro di una delle esplosioni virali degli ultimi giorni: è Kaiju No.8 che dopo poche settimane sembra già essere un successo per Shonen Jump+, la piattaforma digitale di Shueisha. Oltre che in giapponese, finora il manga era presente anche su MangaPlus ma soltanto in spagnolo e col titolo di 8Kaijuu.

Finalmente arriva la bella notizia anche per i fan anglofoni o che preferiscono leggere con la lingua di sua maestà, dato che su MangaPlus da pochi giorni è disponibile Kaiju No.8 in inglese. L'arrivo ufficiale che ha reso il manga disponibile in modo gratuito e legale è stato il 22 luglio, in cui è stato pubblicato solo il primo di tre capitoli finora presenti sulla controparte giapponese.

Tuttavia su questa versione, il manga ha ricevuto un nuovo titolo, ovvero Monster #8. Un cambio che annulla così l'identità dei kaiju, mostri tipici dell'immaginario giapponese e che abbiamo visto al centro di diverse trame come Godzilla o Pacific Rim anche nei film d'intrattenimento occidentali. Il capitolo due sarà pubblicato il 29 luglio alle ore 17:00 e per ora non sembra essere stato ancora presentato un piano che porti a recuperare le storie arretrate.

Ecco intanto di cosa parla Monster #8, un manga che in Giappone ha già raccolto oltre due milioni di visite con neanche tre capitoli.