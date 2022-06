Kaiju no.8, arrivano conferme sull'arrivo dell'adattamento anime

Uno dei manga più popolari in Giappone, nonostante il suo esordio molto recente, è senza dubbio Kaiju no.8. La serie ha portato sotto la luce dei riflettori il mangaka Naoya Matsumoto, che da luglio 2020 ha cominciato la pubblicazione dell'opera sul sito Shonen Jump+. In Italia Kaiju no.8 è arrivato grazie a Star Comics nel mese di marzo 2022.

Kaiju no.8 ha tutti gli elementi caratteristici di uno shonen di successo: battaglie mozzafiato, una storia di amicizia tra i protagonisti e dei nemici fortissimi. In patria l'editor Shueisha è arrivato alla pubblicazione del sesto tankobon, mentre in Italia questa settimana esordirà il terzo volume. Mesi fa, un noto insider aveva annunciato l'adattamento anime di Kaiju no.8, prodotto da TOHO Animation.

La notizia non aveva però avuto riscontri, o almeno fino ad ora: il famoso leaker @Spanku_u, ritenuto molto affidabile, ha confermato attraverso Twitter che Kaiju no.8 riceverà un adattamento anime. Nonostante @Spanku_u si sia pronunciato sull'argomento più di due mesi dopo l'altro insider, se due indizi fanno una prova a breve potremmo avere novità ufficiale a riguardo.

Kaiju no.8 deve però ricevere necessariamente un adattamento animato? Mettendo in conto l'estrema popolarità della serie manga in patria, ci sembra ovvio rispondere di sì, per ampliare il pubblico dell'opera di Naoya Matsumoto quanto più possibile.