Kaiju No. 8 arriverà su Crunchyroll: l'annuncio della piattaforma streaming

Crunchyroll ha annunciato l'acquisizione dell'attesissimo anime Kaiju No. 8, la cui presentazione è prevista per la primavera del 2024. Tramite un comunicato stampa, il noto servizio di streaming ha confermato che la serie sarà disponibile in simulcast sottotitolato dopo la sua première in Giappone.

Durante il panel di Crunchyroll al Comic Con di New York, l'autore di Kaiju No. 8 Naoya Matsumoto si è presentato e ha delineato la trama della sua serie per i nuovi spettatori. "È la storia di qualcuno che lotta in un mondo duro senza mai arrendersi", ha affermato Matsumoto, "nella speranza di condurre le persone verso un futuro più luminoso. A chiunque abbia a che fare con le complessità della realtà che legge questo manga, spero che possa aiutarvi a rendere anche nel vostro futuro un po' più luminoso. L'anno prossimo, quando Kaiju No. 8 inizierà ad essere trasmesso in America e in tutto il mondo, non vedo l'ora di vedere le vostre reazioni. Spero che anche voi non vediate l'ora!"

Recentemente abbiamo potuto vedere una nuova key visual per l'adattamento anime di Kaiju No. 8, che ha visto il protagonista Kafka e alcuni personaggi principali prendere vita nella locandina. Il cast dell'anime di Kaiju No. 8 comprende alcuni doppiatori conosciutissimi nel mondo delle serie televisive nipponiche.

In un mondo afflitto da creature minacciose conosciute come Kaiju, Kafka Hibino aspirava ad arruolarsi nelle Forze di Difesa Giapponesi per sconfiggerle. 'Spazziamo insieme i Kaiju', aveva promesso Kafka da bambini alla sua amica d'infanzia Mina Ashiro. Nel corso del tempo, le circostanze della vita li hanno costretti a prendere strade separate e a costringerlo ad abbandonare l'ambizione di una vita.

Si è trovato impiegato presso Monster Sweeper, Inc., un'impresa di pulizie professionale specializzata nella pulizia delle conseguenze delle battaglie Kaiju. Nel frattempo, Mina Ashiro è ora il Capitano della 3a Divisione delle Forze di Difesa. Sul lavoro, Kafka incontra Reno Ichikawa, altamente motivato ad unirsi alla Forza di Difesa. La sua perseveranza risveglia l'ambizione di Kafka di stare accanto a Mina mentre proteggono insieme l'umanità da Kaiju.