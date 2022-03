Kaiju no.8 deve assolutamente ricevere un adattamento anime?

"L'industria degli anime e dei manga è in piena espansione, ma questo successo non riesce comunque a tenere buoni i fan. La community è sempre pronta a indicare le serie anime che vorrebbe vedere realizzate e ci sono almeno 10 manga che i fan vorrebbero vedere animati. Tra questi titoli, c'è anche Kaiju No. 8."

Quest'anno ce ne sono diverse come Chainsaw Man e Spy x Family (quest'ultima farà parte del palinsesto anime primaverile di Crunchyroll). Ma alcuni fan sono determinati: Kaiju No. 8 deve unirsi a questi titoli con un anime tutto suo. E questo potrebbe rivelarsi vero, un noto insider ha dichiarato che Kaiju no.8 riceverà un adattamento anime.

Per coloro che non hanno familiarità con Kaiju No. 8, la serie ha debuttato sotto Shueisha nel Luglio del 2020 dalla penna di Naoya Matsumoto. Si tratta di uno dei titoli più recenti sotto il marchio Shonen Jump, ma questo non conta nulla di fronte alla sua enorme popolarità.

La serie è stata un successo fin dal suo debutto, con il vice caporedattore di Shonen Jump+ che ne ha addirittura lodato la popolarità. Nell'aprile del 2021, il manga online ha accumulato più di 100 milioni di visualizzazioni, e questo numero è in continuo aumento. Marzo 2022 ha anche segnato un grande record di vendite per Kaiju No. 8, dato che ora ha 6,7 milioni di copie nel mondo, e il suo primo volume in Francia ha fatto scalpore perché è andato immediatamente a ruba.

Shueisha pubblica alcuni dei più grandi manga d'azione al mondo, e i suoi successi tendono a essere poi trasposti ad anime. Kaiju No. 8 ha mantenuto una base di fan abbastanza a lungo da giustificare un adattamento, e studi come Toho o anche Bones potrebbero rendere giustizia alla serie. Che l'annuncio ci aspetti alle porte dell'Anime Japan?

"Con il più alto tasso di insorgenza di kaiju al mondo, il Giappone non è estraneo all'attacco di mostri mortali. Entra così in gioco la Japan Defense Force, un'organizzazione militare incaricata di neutralizzare i kaiju. Kafka Hibino, un addetto alla pulizia dei cadaveri dei kaiju, ha sempre sognato di entrare in queste forze di difesa. Ma quando ha un'altra possibilità di realizzare il suo sogno d'infanzia, subisce una trasformazione inaspettata. Come può combattere i kaiju ora che è diventato lui stesso uno di loro?!

Kafka spera un giorno di mantenere il patto con la sua amica d'infanzia Mina per unirsi alla Japan Defense Force e combattere al suo fianco. Ma mentre lei è fuori a neutralizzare i kaiju come capitano della Terza Divisione, Kafka è bloccato a pulire le conseguenze delle sue battaglie. Quando un improvviso cambio di regole rende Kafka idoneo per le Forze di Difesa, decide di provare ancora una volta a entrare nella squadra. C'è solo un problema: è entrato nella lista di neutralizzazione delle Forze di Difesa con il nome in codice di Kaiju No. 8".

