Kaiju No.8 continua a conquistare i giapponesi: di cosa parla il manga virale di Jump+?

Su Shonen Jump+ stanno arrivando una marea di serie nuove. Tra le più recenti c'è Ghost Reaper Girl dell'autrice di Rosario x Vampire. Tuttavia ad essere diventata davvero virale con soli due capitoli è stata Kaiju No.8, conosciuta anche con il nome di 8Kaijuu.

Col primo capitolo, in soli due giorni, Kaiju No.8 ottenne un milione di visite segnando un record per Shonen Jump+. Record bissato con il secondo capitolo dato che le visualizzazioni sono poi salite a due milioni. Ma cos'è che ha fatto impazzire i lettori giapponesi? Scopriamo cosa c'è nel primo capitolo di Kaiju No.8.

Il Giappone è al centro delle mire dei kaiju, mostri enormi che affollano il mondo ma che si concentrano prevalentemente negli attacchi al Giappone. Ci sono naturalmente delle squadre addette all'eliminazione dei mostri giganti, ma chi si occupa di ripulire il disastro? Ovviamente c'è un gruppo che si deve occupare anche di questo e nella squadra di pulizia c'è Hibino Kafka, un 32enne che si occupa di varie operazioni dal tagliare arti e pezzi dei kaiju per renderli gestibili o ripulire le interiora.

Da piccolo Hibino sognava di diventare uno dei membri del corpo che uccide i kaiju, ma è stato bocciato agli esami di idoneità. Durante la pulizia dell'ultimo kaiju gli viene assegnata la supervisione di Ichikawa Reno, un 18enne che sogna di diventare un guerriero che combatte i kaiju. Durante un'operazione di pulizia, il duo viene attaccato da un kaiju minore che però mette comunque in difficoltà due umani normali come loro. Mentre Hibino riesce a far scappare Ichikawa, subisce alcune ferite che non gli permettono di combattere. Ichikawa torna indietro per aiutarlo ma a uccidere definitivamente il kaiju sarà la Terza Divisione della Squadra di Difesa Giapponese.

Su ispirazione di Ichikawa, Hibino si convince a ritentare l'esame ma all'improvviso un altro kaiju di dimensioni minori entra nella gola del protagonista trasformandolo in un mostro. E così inizia Kaiju No. 8, col capitolo intitolato "L'uomo che si trasformò in un Kaiju". Avete già letto il capitolo su MangaPlus in spagnolo?