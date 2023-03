Kaiju No. 8, continua la polemica sui character design dell'anime: i fan sono scontenti

Nel 2024 arriverà l'adattamento animato di quella che viene considerata come la più grande hit pubblicata al momento da Shueisha. L'attesa per l'anime di Kaiju No. 8, tuttavia, anziché crescere, sta continuando a calare settimana dopo settimana a causa della campagna promozionale di Production I.G., lo studio al lavoro sulla serie.

Nelle ultime settimane Production I.G. sta diffondendo le character visual dei protagonisti di Kaiju No.8. Questa operazione di marketing sta tuttavia affondando la serie ancora prima dell'uscita a causa del grosso polverone che si è venuto ad alzare sul web.

La polemica sull'anime di Kaiju No. 8 è nata a causa del lavoro di adattamento di Production I.G., che secondo i fan non rispecchia assolutamente il tratto di Naoya Matsumoto. Lo stile dell'anime è troppo morbido e rotondo, e non rende giustizia a personaggi come il Monster #8, che nel lavoro di Production I.G. sembra essere una nano tuta indossata da Kafka Hibino, e al protagonista, che invece di sembrare un uomo sui 30 anni sembra un ragazzo esile e con il pizzetto.

La polemica sta ovviamente continuando e nel mirino sono finiti i character visual di Kikoru Shinomiya, il più grande talento a disposizione delle Forze di Difesa, e Soshiro Hoshina, il Vice-comandante della 3a unità. In particolare, quest'ultimo viene addirittura considerato come il personaggio peggio adattato del lotto. Prima di giudicare il lavoro di Production I.G., tuttavia, occorre attendere un trailer che permette di godere dell'animazione nella sua interezza.