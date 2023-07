Kaiju no.8: un cosplay di Mina Ashiro in armatura con la forza dei mostri

Continua a crescere Shonen Jump+, la rivista digitale di Shueisha che sta facendo da concorrente alla sorella maggiore Weekly Shonen Jump. Nei piani, c'è quello di creare un nuovo ONE PIECE, e ci sono alcuni manga che stanno facendo di certo un'ottima figura negli ultimi anni. Uno di questi è Kaiju no. 8.

Kaiju No. 8 è un manga emozionante creato da Naoya Matsumoto con la prima pubblicazione avvenuta nel 2020. Il manga è ambientato in un mondo in cui i mostruosi kaiju minacciano l'umanità. La storia segue il protagonista Kafka Hibino, un uomo che sogna di diventare un cacciatore di queste creature giganti dotate dei poteri più disparati, ma che si trova bloccato in un lavoro noioso di pulizia dei cadaveri dei mostri.

Tuttavia, un incidente inaspettato trasforma Kafka in un ibrido umano-kaiju, dandogli poteri sovrumani e la capacità di trasformarsi in un kaiju stesso, il Kaiju No. 8. Kafka decide di utilizzare i suoi nuovi poteri per unirsi all'organizzazione di cacciatori di kaiju e combattere contro le minacce che affliggono il mondo. In questo modo, potrà rimanere sullo stesso piano di Mina Ashiro, sua amica d'infanzia che è riuscita fin da subito a entrare tra i soldati e a ottenere posizioni di rilievo nello schema di comando.

Mina è una delle guerriere più forti di Kaiju no. 8 grazie a istinto, spirito di sopravvivenza, forza e sinergia con la sua armatura fuori dal comune. Come se non bastasse, ai guerrieri più forti vengono date armi ricavate dai kaiju più forti. Ecco perché questo cosplay di Mina Ashiro è così minaccioso: armatura fortificata e cannone alla mano, questo personaggio è pronto per farsi sentire sul campo di battaglia.

E nel 2024, il personaggio farà il suo debutto in versione animata con l'anime di Kaiju no. 8.