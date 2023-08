Kaiju No. 8: nuovi dettagli sull'anime in arrivo questa settimana

Kaiju No.8 ha ricevuto una notevole attenzione dai mass media in soli tre anni dalla prima uscita del manga: non stupisce, dunque, se il nuovo adattamento anime è così atteso. Le aspettative sono altissime, ma non c'è da temere dal momento che arriveranno alcuni dettagli molto presto.

Kaiju No. 8 è in lavorazione per il suo adattamento anime e la pagina Twitter ufficiale del franchise ha svelato che il 5 agosto verranno pubblicate alcune notizie importanti sulla nuova uscita.

Precedentemente alcuni dettagli su Kaiju No. 8 sarebbero dovuti uscire l'otto agosto, ma evidentemente la data è stata anticipata, forse ci attendono delle succose notizie.

Non si sa ancora su cosa verterà questo annuncio, ma si sa solo che sarà molto grande. L'adattamento anime di Monster #8, titolo inglese dell'opera, è stato rivelato la scorsa estate e ancora non è stato mostrato nulla di concreto ai fan.

Al di fuori di alcuni poster dei personaggi e di un breve teaser, non è stata offerta alcuna nuova notizia sul grande debutto della serie. L'annuncio potrebbe rivelare alcuni dettagli sullo staff oppure un trailer ufficiale, ma non bisognerà attendere ancora per molto.

La serie è prodotta dalla talentuosa casa di produzione Production I.G, che possiede alle proprie spalle tanto lavoro e tante opere di successo, come Haikyu!!, Ghost in The Shell e Psycho Pass, arrivando addirittura a collaborare con lo Studio Ghibli. Tuttavia, alcuni fan hanno criticato i design di Kaiju No. 8, in quanto troppo differenti dal manga originale.