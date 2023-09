Kaiju No. 8: disponibile una nuova key visual per l'adattamento anime!

Se un manga ha la fortuna di essere aggiunto a Weekly Shonen Jump, è più che probabile che un suo adattamento anime arrivi in ​​futuro ed è proprio il caso Kaiju No. 8, che riceverà una serie dalla nota casa d'animazione Production IG.

Il manga di Kaiju No. 8 ha debuttato nel 2020 e si sta avvicinando al centesimo capitolo. Per il prossimo adattamento anime, il cast vocale che darà vita a Kafka e ai suoi amici combattenti di mostri includerà Masaya Fukunishi nei panni del protagonista Kafka Hibino, Wataru Kato nei panni di Reno Ichikawa e Asami Seto nei panni di Mina Ashiro.

Basandosi sugli eventi del manga, aspettatevi che alcuni importanti combattimenti anime arrivino sullo schermo quando la serie arriverà il prossimo anno ad aprile.

Il protagonista dello shonen deve bilanciare la lotta contro i mostri e la pulizia dei risultati dei loro attacchi verso i cittadini, creando una dinamica interessante. Questo aspetto viene brillantemente mostrato nella key visual della Production IG disponibile all'interno dell'articolo.

In un mondo afflitto da creature minacciose conosciute come Kaiju, Kafka Hibino aspirava ad arruolarsi le Forze di Difesa Giapponesi per sconfiggerli. "Spazziamo insieme i Kaiju". Kafka si impegnò con la sua amica d'infanzia, Mina Ashiro. Nel corso del tempo, le circostanze della vita li costrinsero a prendere strade separate e lo portarono ad abbandonare l'ambizione di una vita. Si ritrovò impiegato presso Monster Sweeper, Inc., un'impresa di pulizie professionale specializzata nella pulizia all'indomani delle battaglie tra Kaiju.

Kaiju No. 8 ha invaso il Giappone con delle notizie circa il nuovo adattamento, fortemente atteso non solo dai lettori dell'opera originale, al momento edito da Star Comics in Italia, ma anche dai fan degli anime.