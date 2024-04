Kaiju No. 8: tutto sulle incredibili Forze di Difesa Anti-Kaiju

Milioni di appassionati aspettavano da mesi ormai l’arrivo dell’anime di Kaiju No. 8 per tornare a seguire la bizzarra e pericolosa storia di Kafka Hibino in un mondo dove mostri colossali sono sempre pronti a devastare tutto, soprattutto in Giappone. Per rispondere a tale minaccia sono nate le Forze di Difesa Anti-Kaiju, ma in cosa consistono?

Come una delle novità più attese e interessanti della stagione primaverile 2024, l’anime di Kaiju No. 8 sta facendo parlare di sé, e i primi episodi hanno riscontrato un’ottima accoglienza da parte degli spettatori e anche dei lettori appassionati del manga di Naoya Matsumoto, disponibile per intero su MangaPlus. Ad attirare, particolarmente, sono i differenti Kaiju presenti nel mondo e suddivisi in 3 tipi, e la struttura delle Forze di Difesa Anti-Kaiju, organizzazione militare speciale del quale anche il protagonista vorrebbe far parte.

Da quando è stata fondata questa squadra non ha mai fallito nella neutralizzazione di un Kaiju, garantendo così la sicurezza agli abitanti del Giappone contro ogni mostro. L’evento che la rese molto più rigida avvenne circa 10 anni prima l’inizio della narrazione, quando il Kaiju No. 6 uccise 200 soldati e 3 capitani. Da allora si definirono con più attenzione le prove che dovevano essere sostenute da chi voleva entrare nelle forze: una scritta, una atletica e un test attitudinale.

Ogni membro delle Forze di Difesa Anti-Kaiju, qualora superi le prove, ottiene una tuta estremamente resistente ma che lascia molta libertà di movimento. Ciò che la rende speciale sono i materiali di cui è composta: cellule e fibre muscolari dei Kaiju, che consentono ai soldati di aumentare significativamente il loro potenziale grazie all’Unleahsed Combat Power, anche se per un breve periodo di tempo. Chi ricopre posizioni più elevate nella struttura gerarchica, come i capitani o i vicecapitani, può richiedere delle armi personalizzate estremamente potenti.

