Kaiju No. 8 sta per invadere il Giappone: locandina e cast per l'anime sui mostri

Pubblicato a partire dal 2020 su Shonen Jump+, Kaiju No. 8 è uno dei più grandi successi shonen editi da Shueisha. L'opera di Naoya Matsumoto, con all'attivo appena 91 capitoli, è infatti una delle più lette sul servizio gratuito MangaPlus, nonché la più veloce a raggiungere il traguardo di 4 milioni di copie distribuite.

La crescente popolarità di Kaiju No. 8 ha convinto Production I.G. alla produzione di un adattamento animato, di cui sono arrivate nuove informazioni nelle ultime ore. Un teaser trailer ha rivelato la data di uscita dell'anime di Kaiju No. 8. I mostri giganteschi di Matsumoto invaderanno il Giappone a partire dalla primavera del 2024, ma le novità sulla produzione non finiscono qui.

Attraverso le pagine ufficiali, sono stati rivelati i membri del cast vocale dell'anime di Kaiju No. 8. Kafka Hibino e il suo alter-ego Monster #8 saranno doppiati da Masaya Fukunishi. Reno Ichikawa e Mina Ashiro saranno invece interpretati da Wataru Kato e Asami Seto. È stata poi rivelata una nuova locandina che mostra parzialmente il viso di Monster #8 in tutta la sua folle potenza.

L'adattamento animato di Kaiju No. 8 è prodotto da Production I.G., mentre allo Studio Khara, responsabile della Rebuild of Evangelion, è stato affidato il compito di curare il design dei Kaiju e gli artwork. Vi ricordiamo tuttavia che il design di Kaiju No. 8 ha già suscitato polemiche tra i fan.