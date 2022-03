Kaiju No. 8, Solo Leveling, Oshi no Ko: top 10 manga che i fan vorrebbero vedere animati

Ogni anno AnimeJapan, uno dei più grandi eventi del panorama anime, fa un sondaggio tra i fan di anime e manga per vedere quali sono i 10 manga che meritano un adattamento anime nel corso del prossimo anno secondo i fan giapponesi, sperando che i produttori scelgano le serie elencate per i propri studi di animazione.

I risultati per il 2022 sono stati pubblicati oggi con alcuni sorprendenti (e altri meno) titoli. Alcune delle serie più grandi che erano nella lista l'anno scorso, come SPY x FAMILY e Komi Can't Communicate, fortunatamente non appaiono nella lista a causa di adattamenti anime annunciati o addirittura già usciti! Ma serie come Solo Leveling e Senpai wa Otokonoko appaiono nella lista anche quest'anno nonostante la loro apparente popolarità insieme ai nuovi arrivati Kaiju No. 8 e Oshi no Ko.

Ecco la lista completa:

10. Kaiju No. 8

9. Wind Breaker

8. The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You

7. Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!

6. Solo Leveling

5. Oshi no Ko

4. Magu-chan: God of Destruction

3. Nito to Tatsuka no Nichijo

2. Aru Hi, Ohimesama ni Natteshimatta Ken ni Tsuite

1. Senpai wa Otokonoko

Proprio di recente, un leaker molto affidabile ha riportato il rumor secondo cui Oshi No Ko sta per ricevere una trasposizione anime per davvero. Non ci sono altre informazioni ufficiali a proposito ma lo stesso leaker aveva anticipato che anche Dead Dead Demon's Dededededestruction avrebbe ricevuto una trasposizione anime e proprio oggi è arrivato l'annuncio ufficiale. Quindi, i fan che hanno votato Oshi no Ko tra i 10 manga che meritano una trasposizione anime ne saranno felici.

Siete d'accordo con questa lista? Quali manga vorreste fossero animati nel prossimo anno o in quelli a venire? Fatecelo pure sapere nei commenti qui sotto.