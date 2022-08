Kaiju No. 8, il manga va in pausa: Matsumoto festeggia l'annuncio dell'anime

Kaiju No. 8 è il fenomeno del momento di casa Jump. La serie manga di Naoya Matsumoto ha conquistato il pubblico internazionale toccando cifre surreali e spingendo per la produzione di un adattamento animato nonostante i soli 68 capitoli attualmente pubblicati (tutti disponibili alla lettura gratuita sulla piattaforma MANGA Plus).

Numerosi voci già circolavano da tempo in rete, ma solamente negli ultimi giorni è stato ufficializzato l'adattamento anime di Kaiju No. 8. Per Matsumoto-sensei è un grandissimo traguardo, nonché una conferma sulla qualità assoluta della sua opera.

Tuttavia, per una buona notizia, la community di appassionati di Monster #8 ne ricevono una cattiva. La serie manga, in corso di pubblicazione sulla piattaforma online MANGA Plus e sulla rivista Weekly Shonen Jump, va in pausa per un mese intero. Kafka Hibino e gli altri compagni della Forza di Difesa andranno in tutto in vacanza per tutto il mese di agosto, per poi tornare con la regolare pubblicazione dal 1° settembre 2022. Vi ricordiamo che Kaiju No. 8 ha conquistato l'Italia con la serializzazione di Star Comics.

Per scusarsi di questa pausa improvvisa, Naoya Matsumo ha rilasciato un messaggio speciale dedicato ai fan che ritrae Hibino e Kikoru Shinomiya in ginocchio in segno di scuse. Ma non solo, Matsumoto ha condiviso anche una bellissima illustrazione che festeggia l'annuncio dell'anime. L'artwork, ritrae il Kaiju #8 e il suo primo, grande amico Leno Ichikawa. Trovate entrambe le illustrazioni nei tweet in calce all'articolo.