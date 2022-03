Kaiju no.8 è a Milano: Star Comics celebra l'arrivo in Italia con un evento speciale

È da tempo che Kaiju no.8 sta crescendo in Giappone. Già i primi capitoli su Shonen Jump+ e il loro numero di visualizzazioni fecero capire che la Shueisha aveva trovato una nuova potenziale hit. Il tempo e la vendita dei volumi hanno poi fatto il resto. Ora è il turno per Kaiju no.8 di andare nel resto del mondo a ottenere gli stessi risultati.

Dopo l'esordio in diversi paesi europei tra cui la Francia, Kaiju no.8 ha appena fatto il suo debutto in Italia grazie a Star Comics. La casa editrice ha già pianificato diverse edizioni speciali per il manga di Naoya Matsumoto, ma la promozione per la serie non finisce qui. Oggi 23 marzo 2022 i primi volumi sono arrivati nelle fumetterie di tutto lo stivale, ma Star Comics ha anche deciso di dedicare tutto il mezzanino della stazione di Porta Genova a Milano ai protagonisti di quest'opera.

Sarà così possibile conoscere i personaggi principali di Kaiju no.8, dal trentenne Kafka a Mina e a tutti gli altri, leggendo le prime tavole del primissimo capitolo. In basso sono disponibili le foto della stazione meneghina con il nuovo arredo che mette bene in vista Kafka in versione kaiju, ma fa risaltare anche alcune delle frasi chiave di personaggi come Mina e Kikoru.



Siete pronti a gettarvi in quest'avventura a suon di mostri e trasformazioni?