Kaiju No. 8 si mostra con un nuovo trailer: i mostri invadono il Giappone

Il manga Kaiju No. 8 è una delle serie più apprezzate del Weekly Shonen Jump, non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo: le vendite del franchise parlano chiaro, l'opera a fumetti ha raggiunto diversi record importanti in pochissimo tempo. Per questo motivo, i fan del franchise attendono con ansia di vedere il nuovo adattamento animato.

La serie arriverà sul piccolo schermo il prossimo anno grazie allo studio d'animazione Production I.G, lo stesso di anime del calibro di Haikyuu!! e Psycho-Pass. Ad offrire Kaiju No 8 in streaming sarà Crunchyroll e proprio di recente è stato rilasciato un nuovo trailer.

Il trailer in questione, che è possibile visionare all'interno dell'articolo, mostra il protagonista Kafka nella sua potente versione da Kaiju e tanti altri mostri estremamente potenti con cui potrebbe combattere.

Kaiju No. 8 è arrivato per la prima volta sul Weekly Shonen Jump nel 2020 e nasce dalla mente del suo creatore Naoya Matsumoto, che si occupa anche dei disegni del manga. Fin dal suo inizio, la serie ha fruttato dieci volumi manga e continua a pubblicare regolarmente capitoli.

La serie segue il protagonista Kafka Hibino, in un Giappone invaso dai Kaiju. Nel suo mondo, questi mostri spaventosi sono la quotidianità ed è per questo che Kafka ha giurato alla sua amica d'infanzia Mina Ashiro che entrambi avrebbero lottato insieme contro i kaiju.

Mentre lei è riuscita nel suo intendo, unendosi alle Forze di Difesa Giapponesi, Kafka è diventato un umile spazzino di mostri. Ha perso un po' il desiderio che aveva da bambino, ma l'incontro con Reno Ichikawa gli farà cambiare idea.