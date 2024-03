Kaiju No. 8, gli One Republic condividono un trailer dell'anime: l'avventura di Kafka

È evidente che la I.G. Production, rinomato studio d'animazione conosciuto per aver dato vita a titoli come Haikyuu!!, Heavenly Delusion e Psycho-Pass, intende rendere gli anime sempre più popolari a livello internazionale. Con Kaiju No. 8, lo studio ha deciso di coinvolgere artisti americani del calibro degli One Republic e degli Imagine Dragons.

Gli Imagine Dragons e gli One Republic cantano per Kaiju No.8, lavorando rispettivamente per la sigla di apertura e per quella di chiusura dell'anime. Proprio gli One Republic hanno di rompere il silenzio riguardo la produzione, svelando con un breve teaser di 15 secondo il brano che hanno composto per la serie animata.

Il teaser, disponibile in calce a questa notizia, mostra il protagonista Kafka nella sua nuova avventura, da semplice spazzino a Kaiju forte e pericoloso. Quest'uomo dovrà allenarsi e lottare duramente per mantenere segreta la sua seconda identità, mentre prova a perseguire il suo sogno: entrare nella Forza di difesa anti-Kaiju.

La ending degli One Republic si intitola "Nobody" ed è pronta ad immergere i fan degli anime nell'emozionante avventura del protagonista Kafka e della sua squadra di pulizia Kaiju. Ricordiamo che l'uscita di quest'opera è prevista per il prossimo mese, e nello specifico per sabato 13 aprile: Kaiju No 8 verrà trasmesso su X per la prima volta nella storia degli anime.

"Salve, Giappone. Sono Ryan degli One Republic. Siamo estremamente entusiasti di essere parte integrante di Kaiju No. 8. La nostra nuova canzone 'Nobody' è stata appositamente concepita per essere la sigla finale di quest'opera!", scrive il frontman della band su X. Queste parole, cariche di entusiasmo, sono una testimonianza tangibile della crescente popolarità degli anime nel panorama culturale globale, attraverso l'incontro tra la musica rock occidentale e l'arte giapponese degli anime.

