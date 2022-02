Kaiju no.8, Oshi no Ko, Jojolion: le nomination per il premio culturale Osamu Tezuka 2022

Il giornale Asahi Shimbun ha annunciato venerdì i nove nominati per il 26° premio culturale annuale Osamu Tezuka. I premi commemorano i contributi di Osamu Tezuka (Astro Boy, Kimba il Leone Bianco, La Fenice, Black Jack) riconoscendo i manga che meglio seguono la sua tradizione. Tra i nominati Kaiju no.8 in arrivo il 23 marzo in Italia.

I titoli nominati sono:

Oshi no Ko (My Bias' Kid) di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari (Shueisha)

(My Bias' Kid) di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari (Shueisha) Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto (Shueisha)

di Naoya Matsumoto (Shueisha) JoJolion (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Parte 8) di Hirohiko Araki (Shueisha)

(Le Bizzarre Avventure di JoJo, Parte 8) di Hirohiko Araki (Shueisha) Takaoka Shinnō Kōkai-ki (Les Voyages du Prince Takaoka) di Tatsuhiko Shibusawa e Yoko Kondou (Kadokawa)

Chi -Chikyū no Undō ni Tsuite- (Chi - On the Movements of the Earth) di Uoto

(Chi - On the Movements of the Earth) di Uoto Fūtarō Fusen Nikki (Fūtarō's Anti-War Diary) di Futaroh Yamada e Bun Katsuta (Kodansha)

Peleliu: Guernica of Paradise (Peleliu: Rakuen no Guernica) di Kazuyoshi Takeda (Hakusensha)

Bōkyō Tarō (Homesick Tarō) di Yoshihiro Yamada (Kodansha)

Do not say mystery (Mystery to Iu Nakare) di Yumi Tamura (Shogakukan)

Il comitato di valutazione di quest'anno - il mangaka Osamu Akimoto, la mangaka Machiko Satonaka, la performer Minami Takahashi, la scrittrice e istruttrice della Tohoku University of Art and Design, Yukiko Tomiyama, il professore e studioso, Shōhei Chūjō, il critico di manga Nobunaga Minami e il comico e mangaka Taro Yabe - ha selezionato i candidati tra i titoli segnalati da esperti e librai giapponesi (trovate qui i loro 10 migliori manga del 2022). Per essere eleggibili, i manga devono avere un volume pubblicato nel 2021.

Asahi Shimbun annuncerà i vincitori a fine aprile, e ospiterà una cerimonia di premiazione a Tokyo il 2 giugno. Il vincitore del Gran Premio riceverà una statua di bronzo e 2 milioni di yen (circa 19.000 dollari), mentre gli altri vincitori riceveranno ciascuno una statua di bronzo e 1 milione di yen (circa 9.000 dollari).

L'anno scorso, nove titoli sono stati nominati (incluso Peleliu: Guernica of Paradise), e Land di Kazumi Yamashita ha vinto il Gran Premio. Frieren: Oltre la Fine del Viaggio di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe ha vinto il premio New Creator, e Kieta Mamatomo e Tsuma wa Kuchi o Kiite Kuremasen di Hiroko Nobara hanno vinto il premio Short Work. Il comitato ha anche assegnato il premio speciale a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge.