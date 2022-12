Kaiju No. 8 va in pausa: quando torna il manga di Matsumoto?

Serializzato sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shueisha dal 2020, Kaiju No.8 è una delle serie manga shonen di maggior successo degli ultimi anni. L'opera di Naoya Matsumoto dovrà però abbandonare i fan. L'avventura di Kafka Hibino è stata infatti interrotta per un lungo periodo. Scopriamo quando uscirà un nuovo capitolo.

Kaiju No. 8 riceverà un adattamento anime e la popolarità della serie è destinata a crescere a dismisura. Comunque sia, arrivano cattive notizie per i lettori della serie manga. In contemporanea con la pubblicazione del capitolo 76, Shueisha ha annunciato che Kaiju No. 8 andrà in pausa per un mese intero. Le ragioni sono sconosciute, anche se forse riconducibili alle condizioni di salute dell'autore come molto spesso accade, ma questa non è la prima volta che il manga viene messo in pausa per così tanto tempo. Già ad agosto Kaiju No. 8 era stato fermato per un mese.

Kafka Hibino e i suoi compagni della Japan Defense Force stanno per affrontare una nuova, grande minaccia. La comparsa di numerosi mostri di resilienza 9.0 porterà a una battaglia di dimensioni colossali. Per assistere a questo scontro dalla portata pazzesca, dovremo tuttavia attendere. Il capitolo 77 di Kaiju No.8 uscirà il 6 gennaio 2023. Il 15 dicembre su MangaPlus è prevista l'uscita di pagine extra contenenti illustrazioni speciali.