Kaiju No. 8, presto arriveranno nuove informazioni sull'anime: nel 2023 l'uscita?

Nei mesi estivi è arrivata la conferma della produzione di un adattamento animato di Kaiju No. 8. Sono tuttavia passati ormai diversi mesi senza novità rilevanti sulla produzione. Che fine ha fatto l'anime dal manga di Naoya Matsumoto? Prestissimo arriveranno nuove informazioni.

All'alba di una nuova, epica battaglia il manga di Kaiju No. 8 è entrato in una lunga pausa che priverà i lettori di nuovi capitoli per un mese intero. Stanno però per arrivare buone nuove per la fanbase di appassionati.

Sulla pagina Twitter ufficiale di Kaiju No. 8 è stato promesso che novità a riguardo dell'anime arriveranno ben prima del previsto. Alla mezzanotte di venerdì 16 dicembre 2022 verranno divulgate nuove informazioni sul progetto animato di Kaiju No. 8.

All'alba del Jump Festa 2023 scopriremo dunque i dettagli sulla produzione della serie anime di Monster #8. Certamente verrà diffuso il nome dello studio d'animazione che ha assunto la responsabilità di animare la hit di Matsumoto. I dettagli sulla produzione verranno accompagnati quasi sicuramente da una locandina promozionale e forse anche da un primo teaser trailer. Per quanto riguarda la finestra di uscita, Kaiju No. 8 debutterà entro la fine del 2023. L'anime di Monster #8 potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del prossimo palinsesto autunnale.