Kaiju No. 8 il prossimo Attack on Titan? L'anime potrà fare la storia!

Sono ormai passati diversi mesi da quando i fan degli anime hanno dovuto salutare la serie di Attack on Titan. Sembra che nessun'opera sarà in grado di emulare questa storia leggendaria, eppure pare che il nuovo adattamento animato Kaiju No. 8, tratto dal manga di Naoya Matsumoto e in uscita ad aprile 2024, seguirà le orme dell'Attacco dei Giganti.

L'annuncio della serie di Kaiju No. 8 ha suscitato grande clamore, anche perché l'anime verrà diffuso tramite X. La serie sarà disponibile anche su Crunchyroll, ma il fatto che un anime possa essere fruibile su una piattaforma social come Twitter rappresenta una vera rivoluzione in quest'industria, un chiaro segno del desiderio di raggiungere un vasto pubblico anche a livello internazionale.



La presenza di due band occidentali per la colonna sonora di Kaiju No8 conferma quest'intenzione da parte della Production I.G., lo studio d'animazione che si occuperà di portare il vita la storia di Matsumoto. Attack on Titan è uno dei grandi pilastri dell'industria degli anime, ha concluso il suo ciclo pochi mesi fa, lasciando un vuoto difficile da colmare. Sembra impossibile che una serie, in così poco tempo, possa eguagliare un'opera di questo calibro, ma è proprio alla luce della conclusione de L'Attacco dei Giganti che Kaiju No. 8 potrebbe brillare.

Entrambe le opere, infatti, ruotano attorno a giganteschi mostri che minacciano l'umanità e presentano protagonisti capaci di trasformarsi in queste stesse creature per epiche battaglie. Inoltre, entrambi gli spettacoli presentano un corpo militare d'elite che affronta queste minacce. La principale differenza tra i due sarà probabilmente il tono: se Attack on Titan era noto per la sua complessità narrativa, Kaiju No. 8 sembra essere più focalizzata sull'azione.