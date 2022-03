Kaiju no.8 riceverà un adattamento anime secondo un noto insider

In Italia è appena arrivato Kaiju no.8, manga di Naoya Matsumoto che ha fatto il suo esordio tra le pagine di Shonen Jump+ nel 2020. In Giappone la serie sta avendo un enorme successo, e Star Comics che l'ha portata in Italia la sta pubblicizzando alla grande: Kaiju no.8 ha conquistato la stazione di Milano, con delle pubblicità enormi.

Star Comics ha messo sul mercato diverse edizioni di Kaiju no.8, tra cui due variant e un cofanetto conditi da diversi gadget. La storia vede protagonista Hibino Kafka, giovane che sogna di entrare nella Japan Defence Force per neutralizzare i kaiju, creature gigantesche che compaiono con una certa frequenza in Giappone. Una volta arruolato nella Japan Defence Force, Kafka diventa però un kaiju, e viene schedato dalla stessa organizzazione come Kaiju no.8.

Secondo l'insider conosciuto su Twitter come @_komi03, Kaiju no.8 riceverà un adattamento anime. Il successo del manga avrebbe quindi portato TOHO, casa cinematografica giapponese che vanta numerose produzioni a tema kaiju tra cui Godzilla, a proporsi per l'anime di Kaiju no.8.

Possiamo immaginare la gioia dell'auotre Naoya Matsumoto, che potrà vedere la sua opera affidata alle animazioni della casa che forse conosce i kaiju meglio di qualunque altra. Potremo attenderci un Kaiju no.8 vs Godzilla in futuro? Secondo noi, non sarebbe affatto una cattiva idea!