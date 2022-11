Kaiju No. 8 risplende in uno short promozionale live-action

Kaiju No. 8 è da anni fruibile sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shueisha e il numero di fan dell'opera di Matsumoto è interminabile. Mentre il manga di Kaiju No. 8 va in pausa, un adattamento anime della serie è già stato annunciato e all'attesa affiancheremo la speranza per un lungometraggio live-action.

Con Kaiju No.8 Volume 8 ora sugli scaffali di tutto il Giappone, Shueisha celebra l'ultima uscita con una nuova fantastica promo. Si tratta di un restyling live-action per promuovere il capolavoro di Matsumoto. Della musica di sottofondo galvanizzante spiana la strada all'aspetto visivo dello short: le scariche elettriche attorno Kafka preannunciano la trasformazione nell'ottavo Kaiju, il quale, avvenuta, con uno scatto felino verso la cinepresa ci scaglia un pugno in faccia come se non vi fosse un futuro alcuno.

Se l'anime dovesse rimpolpare il successo di Kaiju No.8 con nuova audience, un progetto live-action potrebbe divenire realtà. E le premesse ci sono tutte: d'altronde un franchise di abnorme successo con un giovane pieno di odio e vittima dell'invasione violentissima di giganteschi mostri già esiste. Lo spaventoso mostro numero 8 ricorda un altro personaggio altrettanto minaccioso. Per rifletterci meglio vi invitiamo a recuperare lo speciale su Kaiju No. 8 e L'Attacco dei Giganti.