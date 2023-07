Kaiju No. 8: grandi novità sull'anime in arrivo questa estate, ecco quando!

Durante l'Anime Expo 2023 sono stati annunciati numerosi titoli e grandi novità circa nuove serie sugli schermi. È il caso di Kaiju No.8, il grande manga nato dalle mani di Naoya Matsumoto, che vedrà presto un proprio adattamento anime.

Kaiju No.8 è destinato ad essere uno degli shonen più acclamati dei prossimi anni e l'Anime Expo 2023 non si è contenuto nel rivelare le grandi novità circa questo adattamento animato.

Lo scorso dicembre è stato pubblicato il primo teaser di Kaiju No.8, confermando lo studio di animazione Production I.G. come creatore di questo nuovo adattamento anime. Lo studio in questione ha collezionato numerose opere di grande valore negli anni, per citarne solo alcuni abbiamo Ghost in The Shell, Psycho Pass e Haikyuu. La Production I.G. sta lavorando anche al più recente adattamento Heavenly Delusion, il quale si è concluso proprio a giugno di quest'anno e che ha suscitato un grande successo da parte del pubblico.

Kaiju No.8 ha altissime aspettative alle proprie spalle, ma durante l'Anime Expo 2023 è stato reso noto che ulteriori notizie saranno svelate l'8 agosto di quest'anno. Non ci è dato sapere altro a riguardo, dunque non ci resta che aspettare fino a quella data.

Per alleggerire l'attesa i fan si divertono nel celebrare la serie, è il caso di questo cosplay di Mina Ashiro di Kaiju No.8 che ha stupito gli utenti di Instagram!