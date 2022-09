Kaiju No. 8, Saint Seiya, Ariadne e Claymore: ecco le ultime novità Star Comics

La stagione autunnale 2022 di Star Comics sarà ricca di sorprese. Nel corso della più recente live streaming trasmessa su Twitch, infatti, la casa editrice italiana ha promesso scintille. Ecco le spettacolari novità in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Tornate in diretta, le figure chiave di Star Comics hanno commentato i momenti manga più importanti dell'anno, oltre che il recentissimo annuncio di Norihiro Yagi tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2022. Sono stati rivelati due grande ritorni.

In occasione della manifestazione di Lucca, Star Comics pubblicherà Ariadne in the Blue Sky n. 1 Variant Cover Edition, la cui copertina, realizzata dal maestro Yagi, presenta effetti speciali. Questa variant sarà accompagnata dall'uscita di Ariadne in the Blue Sy n. 15, disponibile in tre differenti edizioni, con o senza illustration card, limited edition con effetti speciali in copertina e diorama in allegato, e starter pack che contiene i primi quattro volumi dell'opera.

Una delle grandi novità riguarda Claymore, di cui è in arrivo una nuova edizione. Arrivato in origine nel 2005 con Star Comics, questa nuova edizione arriva con sovraccoperta e copertina interna con colori metallizzati. Claymore New Edition volume 1 sarà disponibile a Lucca Comics & Games 2022.

Si è anche discusso dei dettagli di due vecchi annunci. Il 28 ottobre debutta I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya Final Edition n. 1. Questo volumetto arriva in variant edition firmata da Zerocalcare, che ha anche disegnato i gadget per il box da collezione. Il 26 ottobre arriva invece Kaiju No. 8 n. 5. Questo volumetto prevede una variant cover realizzata da Marco Checchetto. E voi, quali tra queste hit acquisterete?