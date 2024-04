Kaiju No. 8: la spiegazione dettagliata dei 3 tipi di Kaiju presenti nella serie

Nel luglio del 2020 Naoya Matsumoto lanciava la sua serie Kaiju No. 8 su Shonen Jump+, e a pochi giorni di distanza milioni di lettori erano già rimasti profondamente coinvolti in quel Giappone così pericoloso e affascinante dove prendeva forma la storia di Kafka Hibino, abitato da mostri pronti a causare enormi disastri e distruggere intere città.

Da poco ha debuttato l’anime della serie, col primo episodio trasmesso in diretta su Crunchyroll, primo a ottenere una diffusione del genere nella storia della piattaforma, e dopo le entusiastiche reazioni dei fan, approfondiamo un lato importante dell’universo ideato da Matsumoto: i Kaiju e le loro diverse tipologie.

Iniziamo dagli Honju, classificazione data ai mostri di dimensioni maggiori con un livello di Fortitudo pari o superiore a 6.0. Solitamente per essere abbattuti e fermati richiedono l’intervento di un intero plutone delle Forze di Difesa, e nella stragrande maggioranza dei casi finiscono per distruggere interi quartieri.

Passiamo agli Yoju, mostri più piccoli dei precedenti ma che non vanno sottovalutati. Tipicamente uno o più Yoju affiancano un Honju, come degli aiutanti, e in genere il loro livello di Fortitudo è inferiore al 6.0, anche se in alcuni, rari, casi possono arrivare ad eguagliare i superiori Honju per pericolosità.

Infine, troviamo i daikaiju, termine traducibile con “grande Kaiju”, anche se le loro dimensioni non devono per forza essere enormi. Infatti, ciò che giustifica dietro l’aggettivo è il loro livello di Fortitudo, dall’8.0 in su. Ciò rende i daikaiju le creature più pericolose presente nella serie, ed è lo stesso Kafka ad appartenere a questa categoria. Il Kaiju No. 8 viene infatti riconosciuto come un daikaiju con un valore stratosferico di Fortitudo pari a 9.8.

In conclusione, ecco i 10 migliori manga sui Kaiju se volete estendere questa passione, e vi lasciamo alle nostre prime impressioni sull’anime di Kaiju No. 8.

