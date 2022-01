Kaiju no.8, Star Comics annuncia tutte le edizioni speciali e due nuove serie

Kaiju no.8 è sicuramente uno dei titoli più attesi dell'anno in Italia. Pubblicato ormai da due anni su Shonen Jump+, il manga di Naoya Matsumoto si è particolarmente distinto per aver registrato record su record fin dalle primissime uscite. Insieme a Spy x Family e pochi altri, è un manga trainante della nuova industria digitale giapponese.

Star Comics ha annunciato a Lucca Comics and Games 2021 che sarà lei a portarlo in Italia. La stessa casa editrice ha rivelato da poche ore modalità e prezzi per il debutto di Kaiju No. 8 nel nostro paese.

L'edizione regular di Kaiju no.8 sarà disponibile dal 23 marzo al prezzo di 4,90€;

Ci sarà poi un'edizione con copertina Variant al prezzo di 6,90€ sempre il 23 marzo;

Una Limited edition al prezzo di 7,90€ dal 23 marzo ;

; Una Digital edition a 3,99€ sempre nello stesso giorno;

In aggiunta ci sarà lo speciale Monstrous Box che conterrà i primi due volumi più un gadget al prezzo di 14,90€ ma sarà disponibile in anteprima dal 16 marzo.

Tutti i volumi saranno in edizione 11,5x17,5 centimetri con alette e prime pagine a colori sia per le fumetterie che per libreria e store online. La cadenza sarà bimestrale ad eccezione dei primi due volumi, pubblicati a marzo e aprile, dopodiché più avanti ci si rifarà alla cadenza giapponese.

In aggiunta però Star Comics ha annunciato due nuovi manga. A fare compagnia a Kaiju no.8 ci saranno Pochi & Kuro e Neko Wappa!, entrambe serie di Naoya Matsumoto precedenti al suo attuale successo. Pochi & Kuro è composta da 4 volumi ed esordirà a marzo con cadenza bimestrale, metnre Neko Wappa è composta da 2 volumi e partirà da aprile con la stessa cadenza.

Una primavera all'insegna di Naoya Matsumoto quindi, con Star Comics che punta molto sul suo titolo.