Kaiju No.8 e tanti altri tra le uscite di marzo 2022 di Edizioni Star Comics

Tra serie in prosecuzione e novità assolute, il mese di marzo 2022 di Edizioni Star Comics promette di essere ricchissimo. L’editore italiano ha infatti svelato ufficialmente le uscite mensili, tra cui la più importante è il debutto italiano dell’ultima hit Kaiju No.8.

Il 2 marzo 2022 si comincia con il secondo volume di Arrivare a te – La persona del destino, accompagnato dal tredicesimo albetto di Detective Conan New Edition, da Shaman King Final Edition Vol. 23 e Hitorijime my Hero n.10 e My Hero Academia Vol. 31. In quel giorno, ci sarà il debutto di Four Knights of the Apocalypse, atteso sequel di The Seven Deadly Sins.

Nella seconda settimana del mese, tante sono le serie in prosecuzione. Si parla di Bakemonogatari – Monster Tale 12, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba 18, Domani il pranzo dei tu 6, Jojonium 16, Kaguya-Sama: Love is war 12, Mao 9 e Vita da Slime 17. Le novità sono l’adattamento a fumetti del videogioco Ubisoft Far Cry, ossia Far Cry – Le lacrime di Esperanza, e All About Ocean Blue.

Dal 16 marzo, arrivano Conan il Cimmero n.12, Detective Conan New Edition n.14, Dragon Quest – L’avventura di Dai n.5, Jojolion n.26, Tieni le mani fuori Eizouken! n.4, Il mio ragazzo senza genere n.3, ONE PIECE nuova edizione n.92, Shaman King Final Edition n.24, Shirayuki dai capelli rossi 12, L’antica sposa del Magus 15 e Uchu Kyodai – Fratelli nello spazio 39. Unica novità della settimana è rappresentata dal primo volume di Veggente Fantasma, che arriverà anche in edizione da collezione.

La settimana del 23 marzo è contraddistinta dall’arrivo di Kaiju No.8 in diverse edizioni da collezione. Questo, sarà accompagnato da Cardcaptor Sakura Collector’s Edition 2, Creamy Mami – La principessa Capricciosa 5, Dragon Quest Saga – L’emblema di ROTO II – Gli eredi dell’emblema 31, Fairy Tail Collection 7, Gundam Thunderbolt, Rasputin il patriota 2, Trese 3 e Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission 2. Le altre novità sono i primi volumi di Pochi & Kuro e Rurouni Kenshin Perfect Edition.

Il mese di Star Comics si chiuderà con il romanzo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – La farfalla con un’ala sola, Detective Conan New Edition 15, Dr. Stone 19, Shaman King Final Edition 25, Uzaki-Chan Wants to Hang Out! 4, Whisper me a love song 5 e World Trigger 24. Il 30 marzo, arriva in Italia il volume 100 di ONE PIECE.