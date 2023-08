Kaiju No. 8 torna a mostrarsi: l'umile lavoro di Kafka Hibino nella visual per l'anime

Kaiju No. 8 è uno dei grandi successi shonen degli ultimi tempi e per questo il debutto dell'adattamento animato è tra i più attesi del nuovo anno. In attesa delle premiere, il team responsabile del progetto pubblicherà ogni mese una nuova illustrazione ufficiale che preparerà gli spettatori all'avventura di Kafka Hibino.

A sole poche settimane dal trailer di Kaiju No. 8, in cui abbiamo potuto ammirare per la prima volta l'opera di Naoya Matsumoto in versione animata, TOHO Animation e Production I.G. Tornano a promuovere l'anime. Sui profili social ufficiali della serie è stata infatti pubblicata una nuova visual.

La locandina di Kaiju No. 8 mostra l'umile lavoro di Kafka Hibino. Ormai quasi 30enne, Kafka ha provato numerose volte ad accedere in un corpo speciale che si occupa dell'eliminazione dei Kaiju, mostri giganteschi che minacciano la serenità del Giappone. Tutte le volte, però, Kafka ha fallito e si limita dunque a lavorare per la squadra di pulizie. Nell'immagine lo vediamo infatti, accompagnato dal collega Reno, eliminare i resti di un mostro dopo la sua uccisione.

Questa nuova visual non resterà un eccezione, anzi sarà la prima di molte. Verrà rilasciata un'immagine promozionale ogni mese fino alla premiere dell'anime di Kaiju No. 8, prevista per la primavera del 2024.