Kaina of the Great Snow Sea prosegue con un film: ecco il trailer di Star Sage

Il palinsesto invernale 2023 di Crunchyroll ha aperto le sue porte al debutto di Kaina of the Great Snow Sea, adattamento della serie manga scritta da Nihei e illustrata da Itoe Takemoto lanciata nel 2022 sulla rivista Monthly Shonen Sirius di Kodansha.

La serie anime di Kaina of the Great Snow è arrivata su Crunchyroll con un totale di 11 episodi trasmessi tra la metà di gennaio e la fine di marzo 2023. Non passerà molto prima che le vicende proseguano.

Nelle ultime ore è stato diffuso un trailer di Kaina of the Great Snow Sea: Star Sage, il film sequel dell'anime televisivo dello studio Polygon Pictures che nel 2023 celebra il suo 40° anno di attività. Lo staff del progetto ha anche rivelato una key visual, la prima nei cinema giapponesi e il cast vocale.

Kaina of the Great Snow è ambientato in un mondo fantasy in cui la Terra viene inghiottita dal Great Snow Sea e la storia segue le vicende di Kaina, un ragazzo che vive sopra il Canopy, e Liliha, la principessa del piccolo paese Atland.

Il sequel cinematografico di Kaina of the Great Snow debutterà il 13 ottobre in Giappone e vedrà riconfermarsi Yoshimasa Hosoya e Rie Takahashi nei ruoli dei due principali protagonisti. Al cast si aggregherà Natsuki Hanae nei panni di Byozan, un malvagio che intende distruggere l'Orbital Spire Trees.