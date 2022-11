Kaina of the Great Snow Sea, ecco il trailer della serie anime di Tsutomu Nihei

Nonostante i numerosi traguardi raggiunti con le sue opere, il genio di Tsutomu Nihei non smette di regalarci nuove storie. L'autore di BLAME! aveva annunciato un nuovo progetto in collaborazione con lo studio di animazione Polygon Pictures nei primi mesi del 2022, lasciando incuriositi moltissimi fan. Oggi quel progetto ha un nome: Kaina of the Great Snow Sea.

Kaina of the Great Snow Sea sarà una serie anime che racconterà la storia di Kaina, giovane abitante di una Terra totalmente ricoperta da una distesa di neve. Il suo destino si incrocerà con quello di Lilith, principessa di Atland, e lo porterà ad esplorare il mondo nei suoi anfratti più misteriosi.

Attraverso il sito ufficiale dell'anime è stato svelato il trailer di Kaina of the Great Snow Sea, che potete vedere in cima a questa notizia. La serie farà il suo esordio sul canale giapponese Fuji TV l'11 gennaio 2023, mentre verrà portata successivamente al di fuori dell'Asia da Crunchyroll. Inoltre, è stata rilasciata anche una key visual dell'opera, che trovate in fondo a questa notizia.

Nello staff di Kaina of the Great Snow Sea, oltre a Tsutomu Nihei, troviamo al character design Kyoko Kotani (Jojo: Stardust Crusaders), mentre alla direzione della colonna sonora Masanori Tsuchiya (Sing "Yesterday" for Me). La sigla di apertura della serie sarà accompagnata dal brano "Telepath" di Yorushika, mentre quella di chiusura dal brano "Juvenile" dei GReeeN's.

Vi lasciamo alla Master Edition di Blame! del maestro Tsutomu Nihei.