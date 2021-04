Kairi da Kingdom Hearts 1, 2 e 3: il triplo cosplay dell'italiana Soryu Geggy

Nata a inizio anni 2000, la saga di Kingdom Hearts è diventata iconica. I suoi personaggi, le armi utilizzate e i mondi che abitano questo universo sono stati ripercorsi più e più volte dai videogiocatori con le varie iterazioni sulle console, talvolta affiancata da manga e altri prodotti che mostravano la storia sotto un altro punto di vista.

Siamo passati dal primo videogioco allo spin-off/sequel Kingdom Hearts: Chain of Memories, tornando poi agli episodi principali con il 2. Dopo un'altra sequela di videogiochi che hanno ampliato il mondo dei Keyblade su varie piattaforme, la storia di Sora si è conclusa con Kingdom Hearts 3 da poco arrivato su PC. E in tutte queste realizzazioni è centrale la figura di Kairi, uno dei motori della serie e che è stata per diverso tempo l'obiettivo del protagonista Sora.

Kairi è cresciuta dalle prime apparizioni in Kingdom Hearts, presentandosi in due modi diversi nel 2 e nel 3. Prendendo tutte e tre le versioni della ragazza, la cosplayer italiana Soryu Geggy, alias di Eugenia Bellomia, ha postato su Instagram varie foto. In basso possiamo vedere le tre foto con il cosplay di Kairi tratti da Kingdom Hearts 1, 2 e 3. La ragazza viene ripresa con le sue caratteristiche principali tra abiti e capelli. Tutte le foto sono diventate velocemente virali, cosa ne pensate?