Kakashi ha ancora molto da insegnare ai giovani ninja di Boruto: Naruto Next Generations!

I fan disanno bene chenon è freddo come potrebbe sembrare. Il ninja copiatore può apparire inizialmente pigro, ma Kakashi è uno dei più forti ninja del Villaggio della Foglia. Non siete d'accordo? Basta guardare l'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations . Scoprirete perché Naruto rispetti ancora il suo ex-insegnante.

Attenzione possibile Spoiler

Questa settimana è andato in onda il 37° episodio di Boruto: Naruto Next Generations, e i fan sono rimasti sorpresi da come Kakashi sia ancora in forma. La puntata comincia con il 6° Hokage che tiene Boruto a terra durante l'esame di maturità. Incapace di liberarsi, Boruto è vulnerabile agli attacchi, ma Kakashi suggerisce al ragazzo come sfuggire alla sua presa:

"Vuoi che ti dica come uscire da questa situazione? Devi spezzarti il ​​braccio." Boruto non è certo entusiasta dell'opzione, e a causa del brutale takedown di Kakashi sta per fallire l'esame. Quando però il ninja copiatore tenta di prendere la fascia di Boruto, il ragazzo viene salvato dai suoi compagni di classe.

Mitsuki e Iwabee riescono infatti a liberare Boruto e la coppia si ritira con il ragazzo in un luogo sicuro. Kakashi e le sue guardie jonin diventano allora pressanti con i loro assalti agli studenti, dato che Konohamaru e Anko vogliono mostrare ai bambini che essere un ninja significa soprattutto sopravvivenza.

Alla fine dell'episodio, dopo che Boruto e i suoi compagni hanno dimostrato di avere la determinazione necessaria per diventare ninja, Kakashi sarà disposto a combatterli un po' più seriamente. Terminato l'esame gli studenti inizieranno il loro viaggio ninja sul serio, grazie anche a quanto appreso nello scontro con il 6° Hokage.

L'eroe dai capelli grigi crebbe in tempi tumultuosi dove i ninja erano l'unica cosa che manteneva il Villaggio della Foglia al sicuro. La generazione di Boruto potrebbe non avere familiarità con la guerra, ma possono imparare cosa significhi dai loro maestri. Quindi, quando le cose si faranno rischiose in futuro, Boruto farà bene a ricordare la lezione che Kakashi gli ha insegnato.