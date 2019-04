Kakashi Hatake di Naruto Shippuden si mostra in un delizioso cosplay... femminile?

Kakashi è uno dei personaggi di Naruto Shippuden più interessanti nell'intero universo creato da Masashi Kishimoto. Sin dalla sua prima apparizione, con mezzo volto mascherato, ha sempre fatto volare la fantasia dei fan su cosa potesse celarsi dietro l'occhio sinistro. Tale passione, tuttavia, non è prestata solo al pubblico maschile.

È la cosplayer findnicolehere, sul proprio profilo instragram in calce all'articolo, a cambiare genere al famigerato Kakashi dello Sharingan. La ragazza, con grande abilità, è riuscita a mantenere le caratteristiche del personaggio pur modificandone alcune parti per addolcire le curve e darne maggiore sensualità, partendo proprio dalla capigliatura, più lunga e che scende oltre le spalle.

Sicuramente un risultato degno di nota e che renderà felici i 37 mila fan a suo seguito, ma che ricorda, soprattutto, quanto sia possibile ottenere risultati degni di nota con tanta creatività e passione. Non è l'unico caso di un cambio di genere di un personaggio tramite cosplay, come il gender bender di Deku di My Hero Academia da parte di una fan del giovane aspirante eroe.

Non molto tempo fa, uno stesso appassionato di Naruto Shippuden aveva immaginato Kakashi con il Rinnegan, simbolo di un franchise che a diversi anni dalla sua chiusura ufficiale non smette di stupire e appassionare. E non possiamo che esserne contenti, soprattutto in vista del nuovo progetto di Kishimoto sensei in arrivo nel prossimo mese, Samurai 8: Hachimaruden.

E voi, cosa ne pensate del cosplay di findnicolehere?