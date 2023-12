Kakashi, Muten e non solo: i migliori insegnanti degli anime

Gli insegnanti negli anime hanno un ruolo cruciale: spiegano le regole del loro mondo ai personaggi, mentre i loro consigli favoriscono la crescita dei protagonisti. I mentori più bravi vanno oltre l'addestramento fisico, aiutando gli studenti a migliorare come individui.

Ma quali sono i migliori insegnanti degli anime? Noi vi proponiamo questi cinque nomi!

Kakashi Hatake in Naruto è un leader eccezionale, dotato di una forza straordinaria. Nonostante la vita piena di successi in qualità di ninja, il suo ruolo di insegnante di Naruto, Sasuke e Sakura è ovviamente cruciale. Quando venne introdotto nell'anime, per il giovane Uzumaki fu difficile adattarsi alla sua natura pacata e rilassata, ma col tempo comprese la potenza del suo mentore. Queste sono le 5 migliori scene di Kakashi in Naruto.

All Might, l'eroe numero uno del Giappone in My Hero Academia, dopo aver constatato che i suoi poteri stavano diminuendo, cercò un erede perfetto per il One for All e lo trovò in Midoriya. Nello stesso anno divenne insegnante alla Yuei, la scuola per eroi dei nostri protagonisti. Nonostante il suo carattere difficile, alla fine riuscì a instaurare un rapporto sincero con i suoi studenti.

Il Maestro Muten viene presentato per la prima volta in Dragon Ball come un vecchio eremita un po' strano. In realtà, l'apparenza inganna, e sotto gli occhiali da sole e il guscio di tartaruga si nasconde uno dei migliori combattenti dell'universo. Oltre ad insegnare ai suoi studenti le arti marziali, tiene a precisare che quest'ultime non sono un modo per apparire belli e fare i prepotenti con gli altri, ma per affinare corpo e mente e difendere gli amici.

Satoru Gojo è incredibilmente forte e, come precisa più volte, è il miglior stregone di Jujutsu Kaisen. Basterebbe questo per renderlo un ottimo insegnante, ma non è così. Ha molto a cuore la crescita personale dei suoi studenti, li incoraggia a superare le proprie paure, a comprendere le proprie debolezze e a diventare individui migliori, proteggendoli da situazioni troppo grandi per loro. Qual è la tecnica più forte di Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen?

Koro-Sensei in Assassination Classroom viene introdotto come insegnante della classe 3-E. L'obiettivo dei suoi studenti è ucciderlo, ma nel corso dell'anime cominciano ad affezionarsi a lui e a comprendere il suo carattere. Ogni allievo ha talenti unici, e Koro Sensei lavora per sviluppare e sfruttare le abilità individuali di ciascun allievo. Koro Sensei fornisce importanti lezioni di vita, incoraggiando gli studenti a perseguire i loro obiettivi, ad affrontare le proprie paure e a imparare dagli errori.