Kakegurui: ammiriamo la nuova key visual dedicata alla splendida Yumeko Jabami

Il sito ufficiale nipponico di Kakegurui ha recentemente svelato una nuova key visual inedita della seconda stagione dell’anime tratto dal manga di Homura Kawamoto e Tōru Naomura. Come scoperto solo qualche giorno fa, i nuovi episodi della serie verranno trasmessi in Giappone a partire dal mese di gennaio 2019.

Visionabile in calce all’articolo, la suddetta key visual ritrae la bellissima protagonista Yumeko Jabami, che questa volta si mostra di spalle mentre una folla di studenti sembra acclamarla per le sue straordinarie vittorie al gioco d’azzardo.

Secondo quanto svelato finora dalla studio d’animazione MAPPA, Kiyoshi Matsuda si unirà a Yuichiro Hayashi alla direzione del progetto, mentre Yasuko Kobayashi e Manabu Akita si occuperanno rispettivamente della sceneggiatura e del character design.



Per quanto concerne invece il cast vocale di Kakegurui, Saori Hayami presterà nuovamente la propria voce alla protagonista Yumeko Jabami, mentre Minami Tanaka sarà Meari Saotome, Tatsuya Tokutake sarà Ryōta Suzui, Yūki Wakai sarà Itsuki Sumeragi, Karin Nanami sarà Yuriko Nishinotōin, Mariya Ise sarà Midari Ikishima, Yū Serizawa sarà Yumemi Yumemite, Tomokazu Sugita sarà Kaede Manyūda, Mayu Udono sarà Runa Yomozuki, Ayaka Fukuhara sarà Sayaka Igarashi, Miyuki Sawashiro sarà Kirari Momobami.

La prima stagione di Kakegurui ha esordito in Giappone nel mese di luglio 2017, mentre in Italia è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Netflix. Di seguito trovate la sinossi del fumetto pubblicato in Italia da J-POP (Edizioni BD).

"L’Accademia Privata Hyakkaou è un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, ma la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare quell’abilità è sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. All’Accademia Privata Hyakkaou, i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Ma la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."