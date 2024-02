Kakegurui: un cosplay di Mary Saotome dall'italiana Angelica Gardani

Kakegurui è costellato da donne intelligenti e astute, ma poche di queste brillano come Mary Saotome: da temibile antagonista, questa ragazza diventa l'alleata numero uno della protagonista Yumeko Jabami, vedendo in lei una forza tale da poter competere con il corpo studentesco dell'Accademia Privata Hyakkaou.

In una scuola in cui gli studenti si sfidano in giochi d'azzardo per definire la propria gerarchia, Mary Saotome ha dominato per lungo tempo l'istituto con le sue grandi capacità. Con l'arrivo di Yumeko nella scuola, scopriamo che quest'ultima è molto più di una semplice avversaria: è uno spirito indomito, una compagna che condivide la sua stessa passione per il rischio e l'emozione. Osserviamo questo interessante personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer gardani_angelica.

In questo cosplay di Mary Saotome di Kakegurui, la ragazza dai lunghi capelli biondi, legati in due codini, è pronta a giocare tutti i suoi assi nella manica e sconfiggervi in una partita. In un secondo scatto, invece, è accompagnata dalla sua amica Yumeko Jabami. Con l'ingresso nell'Accademia Privata Hyakkaou, scopre un lato di sé stessa che non aveva mai conosciuto: la gioia del rischio e l'emozione dell'ignoto.

Ma ciò che rende Mary così affascinante non è solo la sua abilità nel gioco, ma la sua umanità. Sotto la maschera di arroganza e sicurezza, si nasconde una ragazza vulnerabile, desiderosa di affetto e amore. Inoltre, è capace di anticipare le mosse degli altri e di utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per ottenere la vittoria nei suoi scontri. La storia di Mary Saotome prima dell'ingresso di Yumeko nell'istituto viene esplorata nella serie spin off prequel Kakegurui Twin, disponibile su Netflix.

