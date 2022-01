Kakegurui: un cosplay di Sayaka Igarashi incanta, le foto di Kleiner Pixel

La serie di Kakegurui, sia in versione manga che anime, si incentra sulla prestigiosa accademia Hyakkou, dove gli autori Homura Kawamoto e Tōru Naomura hanno fatto scontrare le ragazze protagoniste della serie a colpi di giochi d'azzardo. Infatti, per farsi strada in questo mondo ricco d'intrallazzi è necessario mettere qualcosa sul piatto.

La protagonista Yumeko Jabami lo sa e ne ha già affrontate diverse di sfide, specie contro il consiglio studentesco che cerca di ostacolarla in ogni modo. Oltre la presidente Kirari Momobami, nel consiglio ci sono anche altri membri, tra cui Sayaka Igarashi. Pur non essendo uno dei personaggi principali di Kakegurui, la ragazza ha fatto diverse apparizioni che hanno fatto risaltare soprattutto il rapporto con la presidente del gruppo di studenti all'apice della Hyakkou.

La cosplayer Kleiner Pixel ha immortalato una versione realistica della ragazza nel suo cosplay di Sayaka Igarashi da Kakegurui. Divisa rossa, capelli violetti raccolti in una coda laterale e un giglio bianco e il personaggio nelle foto è pronto per dare battaglia, ingaggiando sfide di ogni tipo e accettando tutte le scommesse.

Da questo universo scolastico arrivano però altre riproduzioni: ecco un cosplay di Yumeko Jabami della cosplayer Yingtze e un cosplay italiano della sadica Mary Saotome.