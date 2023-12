Kakegurui: un cosplay di Yumeko Jabami pronta a sfidarvi

Cosa siete pronti a scommettere per la vostra libertà? In Kakegurui, i suoi personaggi farebbero di tutto pur di non ricevere il titolo di "animale domestico". In una scuola di ragazzi prodigio, figli di figure influenti come celebrità, politici e milionari, gli studenti si sfidano in numerosi giochi d'azzardo, ma solo uno sarà il migliore.

L'accademia privata Hyakkaou è un mondo a parte, con i suoi studenti che formano una gerarchia ben definita. A sconvolgere i piani del Consiglio Studentesco, composto dalle ragazze più abili nel gioco d'azzardo, è la folle protagonista di Kakegurui. La cosplayer sonia_cocci ha creato una rivisitazione estremamente fedele del personaggio.

In questo cosplay di Yumeko Jabami di Kakegurui, la ragazza è pronta a sfidarvi in un gioco d'azzardo. La nostra protagonista, inizialmente presentata come una persona dolce e a tratti un po' svampita, nasconde una grinta straordinaria e, soprattutto, una passione smisurata per i giochi d'azzardo.

Questo suo talento, la sua intelligenza e la sua furbizia la rendono il nemico numero uno delle ragazze del Consiglio Studentesco. Sorprendentemente, il reale obiettivo di Yumeko non è sconfiggere il corpo studentesco e raggiungere la vetta della scala gerarchica, ma quello di divertirsi scommettendo e trovare un degno avversario capace di batterla.

Ad agosto dello scorso anno ha debuttato Kakegurui Twin su Netflix, uno spin-off che non vede più Yumeko come protagonista, bensì la sua amica Mary Saotome, folle quasi quanto lei!