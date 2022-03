Kakegurui: un cosplay di Yumeko Jabami pronta a scommettere tutto

L'accademia Hyakkou è molto particolare. L'istituto previsto da Homura Kawamoto e che ha preso forma con i disegni di Tooru Nomura accoglie soltanto gli elementi di spicco della società, con figli di imprenditori, politici, diplomatici e altro ancora. Soltanto la creme de la creme, che però si ritaglia un posto a suon di scommesse in Kakegurui.

L'equilibrio della scuola viene però stravolto da Yumeko Jabami, la protagonista di Kakegurui, che si ritroverà a fronteggiare tanti studenti e studentesse che vorranno toglierle tutto e costringerla a una vita di schiavitù. Tra i nemici più acerrimi ci sono quelli del consiglio studentesco, capaci di imporre regole assurde.

Yumeko però non arretra e mette tutto in gioco in Kakegurui, dando vita a sfide che hanno fatto la fortuna di questo manga, il cui anime è disponibile anche su Netflix. Bella e intelligente, Yumeko ha mostrato più volte le sue qualità in entrambi gli ambiti, sfruttandole per il proprio tornaconto. Banbanko, cosplayer cinese, ha indossato la divisa rossa per calarsi nei panni della giocatrice di Kakegurui in questo cosplay di Yumeko Jabami, in posa come nell'anime ma anche pronta a scommettere tutto il necessario per vincere.

Ecco anche un cosplay di Sayaka Igarashi, dallo stesso manga di Kawamoto e Nomura.