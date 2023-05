Kakegurui: questo cosplay di Yumeko Jabami ha già scommesso tutto

Il gioco d'azzardo è un contesto molto particolare che viene sfruttato non poco nel mondo dei manga, ma parecchio meno in quello degli anime. I contesti, le sfide e soprattutto gli esiti possono influire negativamente sul grande pubblico, pertanto sono pochi a superare questa barriera di adattamento. E tra questi anime a riuscirci c'è Kakegurui.

Kakegurui è un anime basato sul manga omonimo di Homura Kawamoto e Toru Naomura. La storia si svolge all'interno della prestigiosa Hyakkaou, una scuola privata frequentata dagli studenti più ricchi e figli di potenti del Giappone. Tuttavia, questa scuola non si basa solo sulle tradizionali abilità accademiche e sportive, ma anche sul gioco d'azzardo.

Yumeko Jabami è la protagonista di Kakegurui, affascinante e con una passione sfrenata per il gioco d'azzardo. Con i suoi lunghi capelli neri e i suoi occhi brillanti, Yumeko è una studentessa trasferita alla prestigiosa Hyakkaou. Per lei, ogni scommessa è un'emozione che fa accelerare il cuore e la spinge a cercare l'estasi della vittoria. Nonostante il suo aspetto innocente, è un'imprevedibile giocatrice geniale, in grado di leggere le persone e anticipare le loro mosse. Yumeko non si preoccupa tanto del denaro, quanto della pura emozione che deriva dal rischio e dal pericolo: le scommesse che accetta vanno ben oltre il semplice guadagno finanziario. La sua vera passione è sfidare gli avversari più astuti e manipolatori e rivelare la loro vera natura.

La personalità di Yumeko è un mix affascinante di intelligenza, sensualità e un pizzico di follia. Tutto ciò è stato perfettamente realizzato da Aqua, cosplayer che ha indossato una lunga parrucca nera, gli abiti tipici degli studenti della Hyakkaou e si è fatta fotografare all'interno di una sala da gioco. Il brivido della scommessa in questo cosplay di Yumeko Jabami è molto forte.

In coppia c'è questo cosplay di Mary e Tsuzura, invece in solitaria un'altra collega di Yumeko, con questo cosplay di Sayaka.