Kakegurui: un cosplay di Yumeko Jabami con lo sguardo folle per il gioco d'azzardo

L'Accademia Hyakkaou è l'ambientazione principale di Kakegurui. L'accademia è frequentata dagli eredi delle famiglie più ricche e potenti del paese, dove i giocatori d'azzardo sono gli autentici sovrani. In questo mondo di potere, il valore degli studenti è determinato dalla loro abilità nel gioco d'azzardo. Gli studenti possono giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche in classe. Il denaro è la moneta di scambio principale e il sistema è governato da un consiglio studentesco che funge da giuria e risolve le controversie tra i giocatori.



Yumeko Jabami, la protagonista della serie, è una studentessa nuova di zecca alla Hyakkaou e ha una passione per il gioco d'azzardo, arte in cui se la cava molto bene e che la porta a mettere in gioco tutto per soddisfare la sua sete di emozioni forti. La sua filosofia di gioco consiste nell'affrontare le situazioni più difficili con la propria intuizione e nella capacità di leggere gli avversari. Yumeko è sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi avversari, che spesso incontra sulla sua strada.



Non c'è cosplay di Yumeko Jabami senza uno sguardo folle, in particolar modo quando si lancia nelle sfide più pressanti e complesse, dove ha messo in gioco tanto. A farlo è la cosplayer W Rei W, con la foto visibile in basso, dove la risata di questa protagonista di Kakegurui è perfetta per lei. Dallo stesso anime, ecco un cosplay di Sayaka Igarashi.