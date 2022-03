Kakegurui: un cosplay di Yumeko Jabami e la sua voglia di scommettere

Homura Kawamoto è un mangaka che ha diverse serie alle spalle. Recentemente è finito nell'occhio del ciclone per ciò che è successo con i plagi di Killer of the Reincarnated. Tuttavia il suo lavoro più famoso è e rimarrà Kakegurui, il manga sulle scommesse che è diventato anche un anime in due stagioni disponibile su Netflix.

Kakegurui ha anche tanti spin-off che mostrano bene la realtà e la vita di tutti i personaggi che si mettono in gioco all'accademia. Sono in poche però a brillare quanto Yumeko Jabami, la protagonista indiscussa che mette a rischio la propria incolumità per il piacere della scommessa. Yumeko è una ragazza all'apparenza normale ma che nasconde una grande vena sadica che si mostra quando le si illuminano gli occhi rubino.

La cosplayer Hannah entra nel mondo degli scommettitori di Kakegurui con questo cosplay di Yumeko Jabami a tinte rosse. Il colore della giacca attira e conquista, ma anche il resto del vestito è davvero perfettamente realizzato. Le carte e lo sfondo riprendono alcune inquadrature del manga e dell'anime, creando ulteriore immersione nella scena. Un cosplay a tema Kakegurui davvero ben fatto e ispirato.

Anche Sayaka Igarashi ha ricevuto un cosplay dove è pronta per scommettere tutto per vincere.